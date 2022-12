Il mondo tra le sue mani. Almeno per una notte. Ieri Leo Messi ha coronato il sogno di vincere una Coppa del Mondo con l'Argentina: la stringeva forte al petto, se la baciava e la guardava con gli occhi di fuori. L'aspettava da una vita.e l'altro giocatore-simbolo di una delle partite più belle di sempre.- Nasser Al-Khelaifi se la rideva in tribuna, sapendo che quei fenomeni tra qualche giorno sarebbero tornati insieme a Parigi. Già, ma per quanto? Il contratto di: "Vogliamo tenere sia lui che Mbappé - ha detto a RMC Sport - per Leo abbiamo un piano da discutere ora che è finito il Mondiale". Lo sceicco non vuole perderlo, ma dall'MLS continuano a spingere per convincerlo.- In particolare l'Inter Miami di David Beckham starebbe preparando una super offerta per far diventare l'argentino il giocatore più pagato nella storia dell'MLS.. A legare la Pulce e Beckham è lo sponsor tecnico, entrambi hanno un contratto con l'Adidas che potrebbe facilitare l'operazione.