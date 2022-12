Lionel Messi come Maradona, l'Argentina del 1986 come quella del 2022. Il Napoli del 1987 come...quello del 2023. E' il grande sogno del popolo azzurro, che si augura che la storia si ripeta. In Messico Diego regala all'Albiceleste il secondo titolo mondiale della sua storia, un anno dopo il Napoli di Ottavio Bianchi, trascinato proprio da Maradona, conquista il primo scudetto della sua storia. Ieri a Doha, il suo erede, un altro campione con il 10 sulle spalle, Lionel Messi, ha alzato al cielo la Coppa del Mondo. E il Napoli, primo in classifica, ora ci pensa. La scaramanzia è d'obbligo ma la città e i tifosi ci credono. Senza dirlo apertamente.



GENNAIO DECISIVO - Il Napoli attualmente è primo in classifica, con 8 punti sul Milan. Per il gioco espresso e per il vantaggio resta il favorito, ma molto dipenderà dal mese di gennaio. Il 4 la squadra di Spalletti giocherà al Meazza contro l'Inter, il 13 ospiterà la Juventus al Maradona, il 29 ci sarà la sfida con la Roma di Mourinho. Tre tappe fondamentali, per un sogno chiamato scudetto.