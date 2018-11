Zinedine Zidane alla Juventus? Ne parla uno dei suoi migliori amici, Cristiano Bellini, l’uomo che gestisce il centro sportivo aperto dall’ex allenatore del Real Madrid alle porte di Torino. Queste le sue parole a Tuttosport: “Sono stato a Madrid per fare il punto sul centro con Zidane. Con il video abbiamo voluto fare un saluto speciale ai nostri clienti, il “forza Juve” alla fine del video non era preparato, è stato spontaneo. Erede di Allegri? Da amico di Zizou e tifoso della Juve, in cuor mio me lo auguro. Allegri è bravissimo e il primo a stimarlo è Zidane, ma in futuro si vedrà: penso che anche Zizou sogni di allenare i bianconeri prima o po”.