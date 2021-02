Intervenuto in conferenza stampa, David Alaba ha annunciato e ufficializzato il suo addio al Bayern Monaco: "Ho deciso di fare qualcosa di nuovo. Non è stata una decisione facile perché sono stato qui per 13 anni. Non dico nulla sulla mia prossima squadra: parlando degli ultimi 13 anni, sono stati anni incredibili, ho potuto imparare tantissimo qui. Mi sono sempre sentito trattato bene dal Bayern, sono riconoscente per quanto hanno fatto per me. E' una decisione che ho preso e di cui sono molto contento".



SUL FUTURO - "I miei agenti sono in contatto con vari club, non è un segreto. Il resto verrà deciso in futuro, la decisione è prettamente sportiva".



SUL SUO SPAGNOLO - "Ho avuto compagni spagnoli, quindi l'ho ascoltato. Non è buono, ma sufficiente per il campo".