Giorni febbrili per il passaggio di Alisson al Liverpool. Ieri i Reds hanno presentato ai giallorossi un’offerta ufficiale, ma da Trigoria ancora nessuna apertura definitiva. Su Twitter però è già arrivato l’annuncio: “Felice di annunciare che sarò presto un portiere del Liverpool”. A sconvolgere i tifosi è Alison Becker, attrice comica statunitense quasi omonima del portiere giallorosso. Un piccolo fraintendimento sul quale Alison si è divertita a scherzare, ma che le è valso quasi 40mila like e più di 15mila retweet, merito anche della spunta blu che significa account verificato, e che ha contribuito a rendere efficace lo scherzo. Per l’annuncio ufficiale, in caso ci sarà tempo, ma intanto il portiere giallorosso ha tolto la voce “AS Roma” dalla sua bio su Instagram. Non un vero annuncio, ma quasi.