Il Giappone resta in ansia per questo Olimpiadi che la gente di Tokyo proprio non riesce a digerire e che di giorno in giorno continuano a creare allarmismo al punto che anche oggi che le gare sono di fatto cominciate non c'è ancora l'assoluta certezza che i Giochi vengano alla fine portati a termine senza problemi.Nel corso dell'ultima conferenza stampa del comitato esecutivo, uno dei membri, ha ribadto come tutto sia ancora in evoluzione. "cosa accadrà con il numero di casi. Se ci sarà un picco, ne discuteremo. Abbiamo concordato che in base alla situazione del Covid, convocheremo di nuovo un meeting a cinque. I contagi potrebbero aumentare o diminuire, quindi penseremo a cosa dovremo fare quando si presenterà la situazione!"In realtà oggi le prime gare dei tornei di Softball e Calcio femminile hanno già visto il via con le azzurre del Softball che sono uscite sconfitte dagli USA nella gara inaugurale. La Cerimonia inaugurale è prevista per venerdì 23 e probabilmente solo fino ad allora verrà tenuto sotto osservazione il crescente numero di casi, anche all'interno del Villaggio Olimpico dove sono arrivati a 70 i casi di positività fra atleti e personale.numero 1 del Cioha ribadito in un’intervista che", ma nel frattempo il malumore crescente nella popolazione delle isole ha portato alle prime defezioni ufficiali anche fra gli sponsor. Il marchio automobilisticoperché teme di perdere troppi clienti nel territori. Sarà l'unica?- Appena iniziate quelle del 2020, con un anno di ritardo, che vengono assegnate quelle del 2032: i giochi Olimpici torneranno ufficialmente in Australia dopo 32 anni, Sidney 2000, visto chesarà la città ospitante.