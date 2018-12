Il cantautore Marco Masini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno in merito al momento della Fiorentina, sua squadra del cuore: "La disamina tecnica è doverosa, la Fiorentina ha sempre avuto un giocatore che faceva la differenza quando la squadra non giocava bene. Un fuoriclasse, o comunque un campione che sapesse trascinare e risolvere la partita: Chiesa è da solo, quest’anno non riesce a farlo, è tutto sulle sue spalle. Qualsiasi soluzione la trova lui, non puoi pensare che questo duri per tutto il campionato. Io vedrei bene Balotelli con Simeone, il suo arrivo farebbe sognare i tifosi".