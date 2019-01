"Suono solo per i soldi, lo faccio per i soldi, vivo solo per il grano, solo per il cash". Così canta Salmo nel brano Ricchi e morti, terza traccia del suo album da record Playlist. E, in periodo di calciomercato, non si può non pensare ai soldi, al grano e al cash perché, alla fine, più dei famosi "progetti", sono sempre i soldi a muovere giocatori: Benatia è pronto a lasciare la Juventus per i soldi del Qatar, Carrasco non vuole rinunciare neanche a un milione degli undici che percepisce in Cina e Giovinco è tentato dall'offerta araba da 10 milioni di euro a stagione. Gioco solo per i soldi, lo faccio solo per i soldi? No, però...



GLI ITALIANI PIU' RICCHI - Sebastian Giovinco, numero 10 di Toronto, stella della MLS, tra i più forti che il campionato americano abbia mai visto (lo dicono i commentatori a stelle e strisce), sembra davvero vicino alla cessione: l'Al Hilal, che ha cercato il Papu Gomez nei primi giorni di gennaio, tenta la Formica Atomica con un ingaggio da star e un contratto triennale. 10 milioni di euro all'anno lo porterebbero a essere il secondo calciatore italiano più pagato al mondo. Già, il secondo... PIU' ALL'ESTERO - La Classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 10 calciatori italiani più pagati al mondo (bonus esclusi). Da Pellè a Buffon, 6 di questi giocano all'esterno. Uno è proprio Giovinco che percepisce quasi 5 milioni di euro all'anno, 7 coi bonus. Ma se si dovesse trasferire in Arabia...