L'Arabia Saudita batte l'Argentina, ma tanti abitanti del Paese non potuto vedere l'impresa, così come la sconfitta con la Polonia. Questo perché le autorità saudite hanno bloccato Tod TV, piattaforma streaming lanciata da BeIn Sports, che detiene i diritti per trasmettere i Mondiali in Qatar. Lo riferisce il New York Times, che spiega come i motivi della decisione siano oscuri.