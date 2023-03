Torna ad arbitrare, dopo quel gol annullato in Monza-Inter, Juan Luca Sacchi e subito viene chiamato a gestire un match intenso. Maxi rissa al 30’ dopo un intervento falloso di Ilic ai danni di Strefezza. Scoppia un parapiglia ben gestito dal fischietto odierno al Via del Mare: serie di ammonizioni da una parte all’altra del campo. Giallo per Ilic, Strefezza e Milinkovic-Savic.