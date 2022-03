- il passaggio del turno aritmetico era un fatto già assodato -, imponendosi con un seccoEra una partita particolarmente sentita per i due assi del Paris Saint-Germain, per i due fenomeni di Rosario, che sulla carta d'identità segnano rispettivamente 34 e quasi 35 anni e che, dopo il Mondiale di novembre-dicembre si troveranno di fronte ad un bivio. Lo hanno lasciato intendere entrambi a parole a fine gara, a partire dal Fideo: "". Un indizio piuttosto indicativo, praticamente una conferma, del suo ritiro dalla scena internazionale dopo il Mondiale., che la scorsa estate ha coronato il lungo inseguimento ad un titolo con la sua nazionale - la Copa America strappata al Brasile - ma che è stato stato protagonista pure di un traumatico addio al Barcellona e dell'approdo in un Paris Saint-Germain in cui è stato indicato come uno degli artefici dell'ennesimo fallimento in Champions League (è stato tra i più bersagliati dai fischi dei tifosi francesi nel successivo match di campionato col Bordeaux). Una serie di situazioni che lo porteranno a riflettere sul proprio futuro a 360°: "Penso solamente a ciò che arriva adesso, ed è la partita contro l’Ecuador. Poi ci saranno le gare di preparazione e infine il Mondiale. E poi, non lo so. Sono stato felice qui in Argentina per un po’. È bello assaporare con questo pubblico e questa Nazionale, come vincere la Copa America dopo un percorso meraviglioso".