La notizia è ufficiale: sarà l'Argentina a prendere il posto dell'Indonesia e ospiterà iLa seleccion albiceleste allenata dal ctha già diramato la lista dei 37 pre-convocati per la competizione che poi saranno ufficializzato l'8 maggio. Fra questiSono i due fratellidi proprietà dell'Inter (classe 2005 che gioca in nerazzurro e2003 in prestito al Monza), il fantasista della Juventuse l'attaccante della Lazio, LukaFederico Gomes Gerth - TigreFranco Herrera (Barracas)Nicolás Claa - LanúsLucas Lavagnino - RiverLautaro Di Lollo - Boca JuniorsValentín Barco - Boca JuniorsTiago Palacios (Talleres)Brian Aguilar - LanúsAgustín Giay - San LorenzoValentín Gómez - Vélez SarsfieldNahuel Arias - San LorenzoUlises Ciccioli - Rosario CentralFelipe Sánchez - GimnasiaRenzo Malanca - Huachipato ChileTomás Aviles - RacingFranco Carboni (Monza)Julián Aude (Los Ángeles Galaxy)Esteban Lucero (Defensa y Justicia)Máximo Perrone - Manchester CityIgnacio Miramón - GimnasiaFacundo Buonanotte - Brighton (Inglaterra)Gino Infantino - Rosario CentralNicolás Paz - Real Madrid CF (España)Mateo Tanlongo - Sporting Lisboa (Portugal)Federico Redondo (Argentinos)Christian Ordoñez (Vélez)Román Vega (Barcelona)Alejandro Garnacho (Manchester United)Juan Gauto (Huracán)Matías Soulé (Juventus)Luka Romero (Lazio)Valentín Carboni (Inter)Lucas Besozzi (Central Córdoba)Brian Aguirre (Newell's)Alejo Véliz (Rosario Central)Maestro Puch (Atlético Tucumán)Benjamín Domínguez (Gimnasia)