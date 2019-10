Successo in amichevole dell'Argentina, che ad Elche, in Spagna, batte l'Ecuador per 6-1. Per la Seleccion apre le danze Lucas Alario al 20', poi arrivano l'autogol di Espinoza e il rigore di Leandro Paredes. Nel secondo tempo l'Ecuador che va in rete al 49', ma l'Argentina ricomincia a segnare un quarto d'ora dopo con il difensore della Fiorentina German Pezzella che sfrutta di testa l'assist su punizione dello juventino Paulo Dybala, entrato a inizio ripresa al posto dell'interista Lautaro Martinez. All'82' Dominguez segna il quinto e all'86' Ocampos fissa il definitivo 6-1.