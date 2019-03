Bruttissimo fallo di Lautaro pic.twitter.com/ILe4xiMktK — (@PinoMeazza) 26 marzo 2019

Dopo la sconfitta per 3-1 col Venezuela, la nazionale albiceleste ha battuto 1-0 il Marocco sempre in amichevole. Decide un gol all'84° dinel primo tempo, è stato sostituito da Matias Suarez dopo dieci minuti della ripresa. Invece Dybala ha lasciato il posto a Lo Celso a dieci minuti dal novantesimo.Nazionali - Amichevoli76' Nakajima16' Heung-Min Son (CdS), 49' Luis Diaz (C), 59' Jae-Sung Lee (CdS)90' rig. Kodjia1' Onuachu72' Traoré (M), 87' Mané (S), 91' Kouyaté (S)84' Correa (A)