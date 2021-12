Vero e proprio terremoto questa mattina in casa. La notizia, clamorosa, con cui si è svegliata Genova è quella dell'arresto del presidente blucerchiato Massimoad opera della Guardia di Finanza, nell'ambito di un'inchiesta della procura di Paolo per reati societari e bancarotta.Poco dopo la società, non coinvolta nelle indagini, ha diramato un comunicato ufficiale in cui annuncia le. E ora? Cosa succede alla Sampdoria? In una settimana cruciale, tra derby e D'Aversa a rischio, il futuro blucerchiato appare quantomeno turbolento...