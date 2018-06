Proseguono i contatti tra Arsenal e Sampdoria per Torreira. Il centrocampista uruguaiano è un obiettivo di Emery e i Gunners continuano a cercare l'intesa con i blucerchiati. La clausola di 25 milioni che libererebbe Torreira andrebbe pagata in un'unica soluzione; l'Arsenal, da un lato, è disposto a superare questa cifra e arrivare anche ai 30 milioni che chiede la Samp, ma dall'altro vorrebbe dilazionare il pagamento in più anni. Questo sembra comunque un ostacolo tutt'altro che insormontabile, l'intesa tra i club è vicina. Manca però ancora quella tra Torreira e l'Arsenal: le richieste dell'agente del giocatore restano alte e l'affare non può essere considerato in chiusura senza un accordo definitivo in questo senso. Il Napoli al momento resta defilato e vigile sugli sviluppi della situazione.