Orizzontale, non verticale. Perché. Va in vantaggio, gioca bene, ma poi si fa rimontare, oppure come stasera rimonta ma non fino in fondo, eE ora siamo davanti a un virtuale e futuribile sorpasso in classifica. Il tecnico, padrone della Premier League fin dal matchday 1,Sembrava proprio l’anno buono. L’Arsenal era lanciatissimo verso il ritorno in Paradiso, verso un titolo di campione d’Inghilterra che manca ormai da 19 anni:, Manchester City più o meno comodamente a -6. Il 3-2 al Manchester United a fine gennaio suonava come l’anticipazione della grande festa dalle parti dell’Emirates. Ma qualcosa si è rotto, il Manchester City non ha sbagliato una partita e adesso, dopo il terzo pareggio consecutivo,. Se le vincono entrambe, il sorpasso è servito. Ma potrebbe bastarne anche solo una, perché intanto la gara col Brighton è rinviata per la concomitanza della semifinale di FA Cup contro lo Sheffield United, eLacontro l’doveva essere la prima di una comoda discesa verso il trionfo: i Toffees avevano appena esonerato Frank Lampard ed erano in crisi nera, maPoco male, il City il giorno dopo ha perso contro il Tottenham, ma nella giornata seguente è arrivato uncon contestuale vittoria di Haaland e compagni sull’Aston Villa. Tutto riparato una settimana dopo, con il Nottingham Forest che ha imposto l’1-1 ai Citizens, maInfatti le vittorie successive sono arrivate subendo molti gol, e alla metà di marzo, il leader della difesa, si è fermato per un problema alla schiena. Nel frattempo, ecco, con un gol da centrocampo di Gonçalves all’Emirates. Tutto ciò mentre il City continuava a vincere e Haaland a segnare.Dopo l’infortunio di Saliba, due vittorie per 4-1, contro il Crystal Palace di uno spento Vieira e contro il Leeds che poi è stato devastato 5-1 in casa dallo stesso Crystal Palace, rivitalizzato da Roy Hodgson; quindi. Arteta ha negato che i suoi giocatori stiano sentendo la pressione, ma il– stavolta da parte dei Gunners – all’ultimo in casa contro il fanalino di codasembra suggerire l’esatto contrario. Il Manchester City adesso è lì, e ha tre occasioni (scontro diretto, West Ham il 3 maggio e Brighton a data da destinarsi) per cambiare la capolista della Premier League, che è la stessa dall’inizio del campionato, ad agosto.