L'Arsenal è pronto a una vera e propria rivoluzione per tornare a vincere in Premier League e in Europa con il nuovo manager, Unai Emery, che ha preso il posto di Arsene Wenger dopo 22 anni. Tra i tanti profili seguiti dai Gunners sul mercato, c'è anche un obiettivo della Juventus, ovvero Sokratis Papastathopoulos, centrale di difesa del Borussia Dortmund. Attenzione, però, perché potrebbe partire Shkodran Mustafi per fargli posto. Il centrale tedesco classe '92 è da tempo sul taccuino di mercato dei bianconeri.