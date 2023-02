Callum Hudson-Odoi sta facendo fatica ad impattare in Germania. Il prodotto del Chelsea, in prestito al Bayer Leverkusen, ha voglia di tornare in patria, come testimonia il Guardian. Sempre il tabloid inglese, ha aggiunto che l’Arsenal è interessata all’esterno inglese, visto che, l'inaffidabilità fisica di Emile Smith Rowe sta limitando le opzioni di Arteta.