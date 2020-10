... so Jerry can continue his job that he loves so much. #JusticeForGunnersaurus #M1Ö #YaGunnersYa — Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 6, 2020

. Recentemente l'ha annunciato il taglio causa crisidella sua storica mascotte, lasciando a casa un dipendente,, da 27 anni al servizio del club, tanto devoto da rinunciare anche al matrimonio del fratello per non saltare una partita dei Gunners. I tifosi sono insorti per salvarlo e hanno trovato un alleato insospettabile:. Il tedesco è in rotta con l'ambiente Arsenal, specie dopo aver rifiutato la riduzione dell'ingaggio per la crisi legata al virus, ma ora ha teso una mano e su Twitter si è proposto di pagare lui interamente lo stipendio di Jerry Quy, salvando così il suo posto di lavoro: "Sono stato così triste di sapere che Jerry Quy, anche noto come la famosa e Fedele mascotte Gunnersaurus e parte integrante del nostro club, fosse stata ritenuta un esubero dopo 27 anni. Per questo mi offro di rimborsare all’Arsenal l’intero salario del nostro ragazzone verde fino a quando sarò un giocatore dell’Arsenal, così Jerry potrà continuare a fare il lavoro che ama tanto. E l'appello è stato raccolto dal club, che tramite un portavoce ha dato la buona notizia: "Gunnersaurus non si è estinto e tornerà in azione non appena i tifosi saranno autorizzati ad assistere alle partite".