Andrea Pinamonti sta per essere accontentato dall'Atalanta, unica e vera destinazione gradita al giocatore che ha rifiutato finora tutte le altre offerte arrivate per lui. Per chiudere l'affare la formazione bergamasca è pronta ad accontentare l'Inter sulla richiesta di 20 milioni di euro di valutazione rispetto ai 15 richiesti, e lo può fare inserendo diversi bonus, più e meno facilmente raggiungibili.