Continua a tener banco la questione razzismo negli stadi italiani: l'ultimo caso arriva dal Tardini di Parma, dove ieri era in programma Atalanta-Fiorentina. Nel corso della gara, l'esterno viola Dalbert è stato vittima di alcuni cori razzisti, che hanno portato l'arbitro Orsato a fermare la gara per qualche minuto. Nel day-after gli episodi di ieri, il club bergamasco ha rilasciato una nota ufficiale sul proprio sito: "Con riferimento alla sospensione della gara avvenuta in occasione di Atalanta-Fiorentina, la Società si dissocia da ogni forma di discriminazione che possa essere avvenuta. Atalanta, con il proprio pubblico ed i propri tifosi, è e sarà sempre portavoce di valori di solidarietà ed uguaglianza. La stupidità di pochi va combattuta insieme e crediamo che non ha né colori né maglie. Va isolata".