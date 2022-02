La rabbia dell'Atalanta per il gol annullato aha spinto il club a non presentare nessun tesserato per le interviste post partita dopo la sconfitta di oggi con la Fiorentina. L'unico commento all'episodio che ha provocato l'espulsione di Gasperini, è stato quello delche su Instagram ha pubblicato il fotogramma dell'azione commentando: "E questa per chi non avesse capito". Il dirigente nerazzurro ha evidenziato anche la posizione - regolare - di Malinovskyi.