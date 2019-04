Duvan Zapata piace, ma per l'Inter diventa un obiettivo di mercato quasi irraggiungibile. I nerazzurri ci hanno pensato e hanno fatto più di un sondaggio con l'Atalanta, che però ha sparato altissimo. La società di corso Vittorio Emanuele, potrebbe vendere Icardi a giugno e a quel punto sarà necessario trovare un sostituto, ma per Zapata servono quasi 60 milioni di euro, una richiesta non accolta dai nerazzurri.