Per il centrocampista olandese Teun Koopmeniers sembra ormai questione di dettagli, ma intanto la dirigenza dell'Atalanta si cautela e disorienta società e concorrenti tenendo sotto stretta osservazione Albert Sambi Lokonga, centrocampista dell’Anderlecht classe ’99 che piace molto anche a Napoli e Arsenal.



AFFARE LOW COST- Come riporta Voetbalkrant.com, il prezzo del cartellino del belga potrebbe aggirarsi intorno alla decina di milioni: una cifra che, alla metà dell'olandese, invoglierebbe non poco i Percassi.