Lo United sembra insistere per avere a tutti i costi il difensore argentino dell'Atalanta Cristian Romero, ministro della retroguardia orobica. Il Cuti, nelle interviste rilasciate, sembra propenso a rimanere almeno un altro anno in Champions con la Dea, ma la società orobica si tutela guardandosi in giro.



L'IDEA DEL MILAN- L'entourage nerazzurro infatti, a prescindere dalla partenza di Romero, vorrebbe un rinforzo di pari livello e avrebbe messo gli occhi sullo stesso obiettivo di mercato del Milan: il difensore Matteo Lovato, classe 2000 dell’Hellas Verona. Secondo il quotidiano L’Arena, il Milan a questo punto per battere la concorrenza orobica avrebbe pensato di inserire come contropartita il prestito di Mattia Caldara, in partenza da Bergamo.