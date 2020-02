L'Atalanta non sfrutta l'occasione di superare la Roma al quarto posto in classifica e si arrende in casa a un pareggio per 2-2 contro il Genoa che consente comunque agli uomini di Gasperini di agganciare il quarto posto. Al gol di Toloi rispondono Criscito, su rigore e zittendo le polemiche, e Sanabria, ma è sempre Ilicic a trovare il gol che chiude i conti sul 2-2 finale.