Serve Zapata per il vantaggio, firma il raddoppio e domina anche a Marassi contro il Genoa:, nonché MVP dell’ultimo turno di campionato. In un finale di stagione da combattere fino all’ultimo minuto, l’Atalanta aggiunge un altro jolly al mazzo. Il 28enne ucraino è in uno stato di forma strabiliante, con indici da Top Player a livello europeo (Efficienza Tecnica al 96% e Fisica al 94%) e in casa del Genoa l’ha messo bene in chiaro. Tra i suoi punti di forza spiccano sicuramente il controllo della palla e la proprietà di palleggio (K-Pass 97%), ma si rivela anche efficace nel creare spazi e linee di gioco per ricevere palla (K-Movement 96%) e abile nei tocchi rapidi utili a sfruttare gli inserimenti dei compagni (K-Solution 98%). La corsa continua (percorre addirittura 128 metri al minuto) lo rende produttivo anche in fase di interdizione (Pressing 93%) e l’intensità che mette in campo è ormai un suo biglietto da visita: gioca 57 minuti a ritmi altissimi con una performance decisamente anaerobica caratterizzata da movimenti veloci. Infatti, se da un lato supera solo quattro volte la soglia dello sprint (25 km/h), dall’altra chiude la gara con una potenza media di 12 W/kg, producendo una quantità di accelerazioni esplosive (45) e frenate brusche (69) quasi in linea con i dati sviluppati in 90 minuti dai compagni! Gasperini sorride per l’ennesimo asso nella (sua) manica, che non a caso è diventato il primo giocatore della Dea (dal 2004/05, ovvero da quando si hanno i dati a disposizione) capace di partecipare ad un gol per 10 presenze di fila in Serie A.