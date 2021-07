L’Atalanta non vuole più aspettare per rinforzare il suo centrocampo, che per le prime quattro giornate di campionato non potrà contare sulle forze di Marten de Roon, squalificato. Se per Boga e Tomiyasu- 50 milioni in due- è deciso ad aspettare le uscite di Gollini e Ilicic, l'entourage della Dea vuole accelerare i tempi e chiudere a breve l'affare Koopmeiners.



FUMATA GRIGIA- In questo caso infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, a ballare sono 'solo' 15 milioni di euro, quelli offerti dell'Atalanta all'Az Alkmaar che ne vorrebbe 20 per privarsi del nazionale olandese. C’è fiducia nella buona riuscita dell'affare, le parti sembrerebbero vicine ad un accordo per portare il centrocampista a Bergamo, che piace particolarmente a mister Gasperini per le sue doti di regia e il gioco sul lungo.