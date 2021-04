L'Atalanta ha deciso di puntare tutto su Matteo Pessina, il centrocampista brianzolo che tra due settimane spegnerà 24 anni, strappandolo alle pretendendti del mercato, il Milan su tutte. Il suo contratto è blindato fino al 30 giugno 2024, ma la scadenza potrebbe essere ulteriormente ritardata, come capitò un anno fa quando, di questi tempi, la scadenza era fissata al 30 giugno 2023, come ricorda TuttoSport.



FUTURO A BERGAMO- Il pupillo di Juric e Gasperini è cresciuto molto, facendo dimenticare presto la partenza del Papu Gomez e guadagnandosi la maglia da titolare dalla trasferta di Liverpool del 25 novembre 2020. Sabato scorso ha servito a Muriel il pallone del vantaggio e spesso risulta decisivo tra mediana e trequarti: l'Atalanta non ha bisogno di vendere e non ha nessuna intenzione di cedere un giocatore che piace a tanti, Milan in primis.