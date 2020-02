Domani, l'Atalanta va a Firenze, per il match contro la Fiorentina, che ultimamente ha regalato sempre emozioni. L'ultima sfida, meno di un mese fa, l'hanno vinta i viola in Coppa Italia, sempre al Franchi, mentre all'andata a Bergamo, in campionato, l'Atalanta ha raggiunto il 2-2 finale in rimonta. I ragazzi di Gasperini sono nettamente favoriti, a 1,88 contro il 4,00 assegnato all'«1» viola, con il pari fissato a 3,60. Negli ultimi cinque scontri diretti è uscito sempre l'Over, che anche in questo caso è l'esito più probabile, a 1,67.T