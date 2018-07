Vrsaljko si sente già da tempo un calciatore dell'Inter e per questo motivo l'Atletico Madrid ha rivisto le proprie richieste andando incontro ai desideri del calciatore. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Per mollare il croato all'Inter, l'Atletico Madrid ha ritoccato la propria richiesta verso il basso. Evitando a Vrsaljko un “inconveniente” come quello di tornare solo per pochi giorni ad allenarsi con il gruppo. Sarebbe stato un fuori-programma per il giocatore che si sentiva già interista: ha dato l'okay alla società nerazzurra, attendendo novità nel pieno delle vacanze. Con un Mondiale di mezzo (e che Mondiale, per la Croazia...) come transizione. Con il terzino, quindi, l'Inter è riuscita a sistemare una corsia dove l’unico di ruolo era D’Ambrosio”.