A volte ritornano. Simeone, dopo il tentativo andato a vuoto nell'estate del 2018,Il Cholo stravede per il centrocampista uruguaiano della Juventus e lo considera perfetto per la sua idea di calcio. Dal canto suo il club bianconero valuta l'ex Boca Juniors suied è disponibile ad ascoltare eventuali offerte. Una cifra che potrebbe garantire una corposa plusvalenza considerando che il valore residuo a bilancio di Rodrigo è di circaNelle scorse settimane sisenza però approfondire il discorso.L'Atletico Madrid si è già attivato con gli agenti di Bentancur, contatti in corso alla ricerca di un accordo sulla durata del contratto e sull'ingaggio.. Il club bianconero dovrà necessariamente mettere a segno entro quella data una serie di operazioni di mercato per far quadrare i conti. L'idea che sta prendendo quota è quella di uno scambio, alla Juventus piacciono diversi giocatori tra i colchoneros.Certamente più difficile arrivare ai 3 big Saul, Koke o Llorente: elementi di fondamentale importanza per Simeone e sempre più decisi a proseguire la loro avventura nella capitale spagnola. Atletico Madrid e Juventus stanno lavorando a questa possibile operazione, alla ricerca del nome che possa mettere tutti d'accordo. Vanno fatti quadrare i parametri tra ingaggio, ammortamenti e quella percentuale sulla futura rivendita da riconoscere al Boca Juniors. Bentancur vuole rilanciarsi dopo le ultime due stagioni negative alla Juventus, nel suo futuro può esserci l'Atletico Madrid del Cholo Simeone.