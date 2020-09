L'inserimento dell'Atletico Madrid nella trattativa per Lucas Torreira sta spaventando il Torino. Il calciatore uruguaiano è l'obiettivo numero uno della società granata per rinforzare il centrocampo e da tempo il direttore tecnico Davide Vagnati è al lavoro per cercare di giungere a un accordo con l'Arsenal.



Ora i dt sta provando ad accelerare i tempi per non correre il rischio di essere superato dal club spagnolo: il suo obiettivo è quello di arrivare a un accordo per il prestito con obbligo di riscatto del calciatore.