L'Atletico Madrid mette in stand-by Cavani (in scadenza di contratto col PSG) e torna in corsa per Mauro Icardi. Sull'attaccante è sempre vigile la Juventus che sta cercando un numero 9 per il futuro in attesa di trovare una sistemazione a Gonzalo Higuain, ma secondo Tuttosport ci sarebbero stati già i primi contatti tra la moglie/agente del giocatore Wanda Nara e l'allenatore dei Colchoneros Diego Pablo Simeone.