Niente da fare, sotto i 60 milioni di euro l'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata non si schioderà da Bergamo: queste sono le cifre che il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi, da 10 anni alla guida della società orobica, svela all'Atletico Madrid che ha richiesto più volte il giocatore.



60 MILIONI. Secondo l'Ansa infatti la punta colombiana dell'Atalanta classe 1991 sarebbe in cima alla lista dei desideri di Diego Simeone per sostituire Diego Costa. Ma Zapata è una pedina indispensabile per la squadra di mister Gian Piero Gasperini e non vale meno di 60 milioni: sopra quella cifra, spazio alle eventuali trattative.