Odi et amo, potrebbe essere riassunto così il rapporto tra lae Alvaro. Una storia che va avanti, quando quel ragazzino che aveva fatto benissimo nel settore giovanile del Real Madrid arrivava per la prima volta a Torino e, a sorpresa, sarebbe stato uno dei trascinatori della squadra fino alla finale di Champions League di Berlino. Un'altra stagione insieme, prima della chiamata della Casa Blanca e di un giro d'Europa che, due anni fa, lo ha riportato a vestirsi di bianconero.La Juve decise di puntare su Alvaro per il suo attacco e trovò l'accordo con l'Atletico Madrid sulla base di un prestito con opzione di acquisto:. Ora che le due stagioni si stanno per concludere, dalle parti della Continassa stanno valutando anche il futuro dello spagnolo:per una cifra più bassa rispetto a quella stabilita per il riscatto.Nelle ultime ore sono arrivate anche le parole di Enrique, presidente dell'Atletico, che a margine di un evento ha parlato anche del futuro del numero nove bianconero: "Su Morata vi devo dire la verità,. Alvaro è un nostro giocatore, ma non si sa cosa succederà con lui, se la Juve ha intenzione di tenerlo o meno.".