Rodrigo Bentancur torna nel mirino dell’Atletico Madrid. Pallino della dirigenza dei Colchoneros e di Diego Simeone, il centrocampista è già stato sondato un anno fa come opportunitá e adesso gli spagnoli sono tornati alla carica: pochi giorni fa infatti tramite intermediari sono state chieste informazioni alla Juventus per conto dell’Atletico su Bentancur, ritenuto ideale per la mediana anche nel caso in cui dovesse partire uno tra Rodri e Thomas.



LA RISPOSTA - Dalla dirigenza della Juve la risposta è stata molto chiara: Rodrigo non è considerato in vendita, si prevedono grandi margini di crescita dalla prossima stagione in avanti ed è ritenuto un tassello importante del centrocampo bianconero del futuro. L’Atletico si è trovato davanti un muro alto, non c’è margine e ce ne sarebbe ancora meno nell’eventualitá in cui venisse confermato Maurizio Sarri per la panchina, essendo un estimatore dell’uruguaiano. La Juve blinda Bentancur, l’Atletico ci prova ma al momento non va oltre.