La priorità di Rafael Leao non è cambiata: vuole restare al Milan. A confermarlo è Ted Dimvula, avvocato dell'attaccante portoghese, che a Sky Sport parla dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni su una possibile rottura con la dirigenza del Diavolo: "Da diverse settimane stiamo assistendo ad un aumento di notizie false e fuorvianti riguardanti Rafael Leao. Queste informazioni diffamatorie hanno un solo scopo: paralizzare il dialogo cordiale e professionale che abbiamo con la dirigenza del Milan per quanto riguarda il rinnovo del contratto di Rafael".



CLAUSOLA RESCISSORIA - Dimvula parla poi della situazione relativa alla clausola rescissoria da 150 milioni di euro presente nel contratto di Leao: "Neghiamo ogni desiderio da parte di Rafael e/o del suo entourage di abbassare la clausola rescissoria per facilitare una sua cessione la prossima estate".



VUOLE IL MILAN - Infine, Dimvula ribadisce: "La priorità del giocatore non è cambiata: vuole restare al Milan e continuare nel suo percorso di crescita e sviluppo in questa società e in questa città che ama così tanto. Al momento stiamo lavorando insieme per trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti".