La luce in fondo al tunnel per provare a ridare la scossa ad un ambiente, quello del Milan, che ne ha un disperato bisogno e per essere ancora protagonista. Zlatan Ibrahimovic vede finalmente una data segnata in rosso per il suo ritorno in campo. Non il derby contro l'Inter di domenica 5, troppo vicina come data, ma non si andrà troppo lontano.



OBIETTIVO TORINO - Ibrahimovic sta facendo di tutto per accelerare il suo percorso e sebbene come detto da Pioli con lui si deve "vivere alla giornata", le sensazioni dell'ultima settimana di lavoro sono ottime. La gara contro il Torino del 10 febbraio, secondo il Corriere della Sera è quindi una possibilità che si sta sempre più concretizzando. Non da titolare, non per più di 10/15 minuti. Ma con l'obiettivo di mettere minuti important nelle gambe in vista dell'imprescindibile sfida di Champions contro il Tottenham.