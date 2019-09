Dimenticate l'etichetta di scontro salvezza: alla Dacia Arena è sfida a viso aperto, con un frizzante Parma una mai doma Udinese. Da una parte la voglia di cavalcare l'onda dell'entusiasmo che ha lasciato la vittoria contro il Milan. Dall'altra, invece, la volontà di reagire al ko interno con la Juve. L'Udinese ritrova il pubblico amico una settimana dopo l'1-0 sui rossoneri, ospitando il Parma di D'Aversa. Tudor punta su un 3-4-1-2 con De Paul titolare, Fofana in panchina e la coppia Nestorovski-Lasagna in attacco. I gialloblù rispondono con un 4-3-3 che vede ancora Kulusevski titolare al fianco di Inglese e Gervinho.



URLO LASAGNA - Il primo lampo, dopo una consueta fase di studio, è di Kevin Lasagna: il lancio dalla retroguardia viene raccolto dall'attaccante bianconero, che semina Iacoponi sulla fascia sinistra e dopo una corsa di quaranta metri brucia Sepe con un mancino potente che si infila sul lato opposto. I friulani non si fermano, anzi. Al 20' è ancora Lasagna, galvanizzato dalla fresca convocazione in Nazionale, ad impensierire Sepe con un tiro dal centro dell'area: il portiere gialloblù è attento e risponde presente anche sul successivo intervento di De Paul. Il Parma fatica a guadagnare metri, il filtro di centrocampo subisce l'aggressione bianconera e le ripartenze dei veloci attaccanti non impensieriscono Musso. Prova a farlo Gervinho al 25', ma il suo destro dal limite termina alto. Al 29', nell'area del Parma si trema ancora: cross dalla destra, Nestorovski stacca di testa e colpisce di poco a lato. Al 42', il lampo gialloblù: Kulusevski si inventa uno splendido passaggio filtrante per Gervinho, che calcia di prima e beffa Musso, non esente da colpe.



SCHEGGIA GERVINHO - Ad inizio ripresa, il copione del match rimane pressochè invariato: l'Udinese fa la partita e tiene il possesso del pallone, il Parma si difende e punta sulle rapide ripartenze dei suoi attaccanti. In avvio, doppia occasione per i padroni di casa con De Paul e Nestorovski, ma Sepe risponde presente in entrambe le volte. Al 58', altro lampo gialloblù: Gervinho taglia in due la difesa friulana, serve Kulusevski che trova il perfetto inserimento di Gagliolo. Il centrocampista gialloblù si limita a un tuffo e un colpo di testa che valgono il raddoppio emiliano. L'Udinese accusa il colpo e rallenta fluidità e efficacia della manovra. I friulani si scoprono e spesso lasciano campo alle frecce di D'Aversa. Mai errore fu più letale: la velocità del solito Gervinho, al 75', è. L'ivoriano vola sulla fascia, brucia Troost-Ekong sul fondo e mette in mezzo il pallone, con Inglese che da vero rapace d'area anticipa Becao e cala il tris. I padroni di casa non mollano: all'84' colpo di testa di Pussetto, bravo a inserirsi in area: Sepe, però, è provvidenziale nel digli di no con un tuffo. All'87', invece, Teodorczyk pericoloso con un inserimento, Sepe è provvidenziale. L'ultima emozione è il tiro in controbalzo di De Paul: il destro dell'argentino sfiora il palo e si spegna sul fondo. Il Parma del contropiede, dunque, espugna la Dacia Arena: non basta il buon primo tempo dell'Udinese, che resta a quota 3 punti.











IL TABELLINO

Udinese-Parma 1-3 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 17’ p.t. Lasagna (U), 43’ p.t. Gervinho (P), 59’ s.t. Gagliolo (P), 30’ s.t. Inglese (P)



Assist: 43’ p.t. Kulusevski (P), 59’ s.t. Kulusevski (P), 30’ s.t. Gervinho (P)



Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Larsen (33’ s.t. Teodorczyk), Jajalo, Mandragora (10’ s.t. Fofana), De Paul, Sema; Nestorovski (25’ s.t. Pussetto), Lasagna. All. Tudor.



Parma (4-3-3): Sepe; Laurini (26’ s.t. Pezzella), Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi (19’ s.t. Kucka), Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese (37’ s.t. Cornelius), Gervinho. All. D’Aversa.



Arbitro: Piccinini di Forlì



Ammoniti: 6’ p.t. Grassi (P), 37’ s.t. Barillà (P), 41’ s.t. Hernani (P), 45+4’ s.t. Teodorczyk (U)