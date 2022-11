partono oggi e vedranno subito una sfida equilibrata traed. I sudamericani proveranno a rovinare la prima storica del Paese asiatico ma hanno deciso di fare a meno del proprio uomo più chiacchierato.. Pur senza uno dei suoi difensori più promettenti però la Tri promette di dare battaglia.– Per risalire alle motivazioni della mancata convocazione di Castillo si deve tornare allo scorso maggio. Allora arrivòLa denuncia,presentata anche dal Perù, era stata respinta ma il, pur ribadendo la sua nazionalità ecuadoriana, ha sanzionato la federazione per aver usato un. E comminandogliPer non rischiare ulteriormente, l’Ecuador ha deciso quindi estromettere il giocatore che era comunque in dubbio per un infortunio a una caviglia.– Una scelta sensata ma dura per Gustavo. “L’ho già detto,Ma io sono un allenatore, non un avvocato quindi devo rispettare la decisione della Federazione. Lui ama questa nazione e nazionale, è un nostro simbolo.”, ha detto nella conferenza stampa pre sfida al Qatar. Gli ha fatto eco l’allenatore del club di Castillo, ildi Paiva. “Gli ho parlato al telefono., è ovvio. Noi e la sua famiglia gli siamo vicini”.- In Qatar comunque l’Ecuador ci arriva con speranze di far bene . Dopo non aver partecipato ae unada dimenticare, i sudamericani hanno rivoluzionato la propria rosa, portando ai Mondiali gran parte deinella rassegna iridata del 2019. La squadra di Alfaro ha eliminato team comee vuole stupire anche nel prossimo mese.