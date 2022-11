Non è stata delle più limpide la qualificazione dell’ai Mondiali in Qatar: lo scandalo relativo al difensore, ha fatto sperare l’Italia, che avanzava qualche pretesa relativa al ranking, e soprattutto il, che con la squalifica della Tricolor sarebbe salito al quarto posto, scavalcando Colombia e Perù e staccando il pass diretto. Castillo, infatti, non era sceso in campo nelle gare contro queste ultime due selezioni, rispettivamente sesta e quinta, così il Cile settimo avrebbe potuto superare entrambe.. Il miglior piazzamento della Banana Mecanica ai Mondiali risale al, gli ultimi vinti dall’Italia: eliminati agli ottavi di finale dalla punizione di Beckham contro l’Inghilterra.L’Ecuador si è classificato. 7 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte,Un buon andamento, trascinati dal miglior marcatore, autore di 6 marcature senza rigori. Adesso c’è il Gruppo A, con Qatar, Olanda e Senegal, che non dovrebbe prestare molte aperture in ottica passaggio del turno per gli uomini del ct Gustavo Alfaro.20 novembre, ore 17: Qatar-Ecuador (Al Khor, Al-Khor Stadium)25 novembre, ore 17: Olanda-Ecuador (Doha, Khalifa International Stadium)29 novembre, ore 16: Ecuador-Senegal (Doha, Khalifa International Stadium)- Detto di Estrada capocannoniere delle qualificazioni, si deve menzionare Ennerdel Fenerbahce, che molti ricorderanno in Premier League con le maglie di West Ham e Everton. Ma i profili più interessanti non sono in attacco: Piero, promettentissimo centrale classe 2002 del Bayer Leverkusen che interessava al Milan e al Napoli in estate, e soprattutto il motore del centrocampo del Brighton, che De Zerbi sta imparando a conoscere e per il quale partirà presto un’asta impazzita in Inghilterra. Caicedo, nome che per gli ecuadoriani equivale al nostro Rossi, è anche il battitore dei calci di rigore e abbina qualità e quantità. E’ lui la vera stella della squadra, non c’è dubbio.