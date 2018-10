Nemmeno l’effetto sorpresa ha aiutato la Fiorentina a ritrovare il gol perduto da parte dei suoi attaccante. Stefano Pioli a Torino ha schierato un attacco inedito rinunciando per la prima volta a Simeone, come punta dal primo minuto. Davanti ha optato per un tridente di movimento e fantasia con Chiesa, Eysseric e Mirallas. La novità - scrive il Corriere Fiorentino - non ha funzionato e le opportunità studiate non si sono concretizzate. A trovare la via del gol è stato ancora una volta Benassi che ha approfittato di una leggerezza degli avversari. Durante gli allenamenti settimanali, Pioli aveva provato varie soluzioni per mettere i suoi giocatori in condizione di bloccarsi. All’allenatore è bastato un tempo di gioco dell’attacco leggero, poi ha preferito ritornare alle soluzioni ben più rodate. Al centro dell’attacco si è posizionato nuovamente Simeone e la Fiorentina è riuscita a guadagnare qualche metro. Il 'Cholito', però, nel finale ha avuto un paio di nitide occasioni, ma non è riuscito a segnare. Da troppo tempo ormai la squadra viola fatica a portare i suoi attaccanti in gol su azioni manovrate.