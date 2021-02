L'Italia al centro dell'Europa. A causa dell'emergenza Covid e soprattutto delle nuovi pesanti restrizioni imposte dai Paesi con le situazioni più problematiche, dalla Spagna passando per Inghilterra e Germania, la Uefa ha già scelto l'Italia come sede alternativa delle partite di Europa League tra Benfica e Arsenal e - notizia degli ultimi minuti - di Real Sociedad-Manchester United. La prima sfida, valida per l'andata dei secicesimi di finale e prevista per le 21 di giovedì 18 febbraio, sarà disputata all'Olimpico di Roma, mentre l'altro match sarà giocato all'Allianz Stadium di Torino.



DA ROMA A GENOVA - Una situazione certamente inedita e senza precedenti, ma che potrebbe presto riguardare altri importanti appuntamenti europei. Secondo le ultime indiscrezioni in arrivo dalla Spagna, anche l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico e Chelsea è a fortissimo rischio di spostamento dalla capitale spagnola ad altra sede: per il quotidiano As, il "Ferraris" di Genova è in lizza con Bucarest. A proposito di ottavi di Champions League, già nei giorni scorsi la Uefa aveva ufficializzato lo spostamento di Borussia Monchengladbach-Manchester City e RB Lipsia-Liverpool a Budapest.