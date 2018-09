La chiameremo. C’è tanta ambizione in questa idea, di sicuro anche un pizzico (o anche di più) di presunzione. E’ il tentativo di riunire, giorno dopo giorno, tutti i giocatori del nostro campionato. Probabilmente ci saranno delle imperfezioni, di sicuro degli errori e se il lettore avrà il piacere e la pazienza di suggerire e correggere, lo ringraziamo in anticipo.Nome:Età:Nazionalità:Ruolo:Squadra attuale:Dotato di un’intelligenza straordinaria, per il ruolo che occupa ha avuto fino a qualche tempo fa una caratteristica fondamentale: la corsa. Unendo tattica e atletica è diventato un giocatore utilissimo per la Fiorentina. Poi ha perso condizione e il suo rendimento nell’Inter, ma già nell’ultima stagione in viola, è calato molto. Il limite è nei gol: pochi, molto pochi.