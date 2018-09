La chiameremo. C’è tanta ambizione in questa idea, di sicuro anche un pizzico (o anche di più) di presunzione. E’ il tentativo di riunire, giorno dopo giorno, tutti i giocatori del nostro campionato. Probabilmente ci saranno delle imperfezioni, di sicuro degli errori e se il lettore avrà il piacere e la pazienza di suggerire e correggere, lo ringraziamo in anticipo.Nome:Età:Nazionalità:Ruolo:Squadra attuale:La sua posizione ideale è davanti alla coppia centrale difensiva, così che spesso la Roma ha giocato con la difesa a 3, sganciando i due terzini, con un libero avanzato anziché allineato. E’ un giocatore che in campo sa sempre cosa fare. Sarebbe una garanzia, se non fosse per quei crolli nervosi che lo hanno reso protagonista di espulsioni assurde.