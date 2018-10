Nome: Paulo DybalaEtà: 25 anniNazionalità: argentinoRuolo: seconda punta/trequartistaSquadra attuale: JuventusE’ la stagione in cui il talentuoso argentino deve stabilire a quale categoria appartiene, a quella ristretta dei fuoriclasse o a quella un po’più ampia dei grandi giocatori. Dybala deve trovare una sua continuità di rendimento in alto. Sembrava ci fosse arrivato con la doppietta al Barcellona in Champions, poi si è fermato, si è perso e si è ritrovato. Ronaldo e Messi non sbagliano un colpo e per questo sono fuoriclasse, Dybala per ora ne sbaglia troppi. Adesso è il momento di salire e agguantare quei due fenomeni.