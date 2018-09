Nome: Ciro ImmobileEtà: 28 anniNazionalità: italianaRuolo: centravantiSquadra attuale: LazioE’ il miglior centravanti italiano dell’ultimo biennio. Dal 2016-17 a queste prime 5 giornate del 2018-19, ha segnato 55 gol in 74 partite. Come dicono a Coverciano è un giocatore che “sa attaccare gli spazi”. Appena Leiva ha la palla al piede, vedi il biondino di Torre Annunziata che parte sparato verso la porta avversaria. Nella Lazio di Simone Inzaghi ha fatto dei progressi notevoli, progressi che però in Nazionale non hanno avuto un seguito. E’ in azzurro che Immobile deve migliorare, anche come media realizzativa. In ogni caso Mancini deve insistere su di lui. Ha scatto, intuito, rapidità e precisione nel tiro.