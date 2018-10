Nome: Joao PedroEtà: 26 anniNazionalità: brasilianoRuolo: trequartistaSquadra attuale: CagliariNella storia del Cagliari, in quel ruolo ci sono stati grandi protagonisti, come il principe Francescoli all’epoca della salvezza in A con Claudio Ranieri, come O’Neill che se non avesse avuto il vizio del gomito alto sarebbe stato uno dei più grandi trequartisti della sua epoca, come l’ultimo Zola e poi il piccolo Cossu. Ora il trequartista dei sardi è Joao Pedro, giocatore di una tecnica sopraffina, capace di saltare l’uomo da fermo e in corsa e di piazzare assist al bacio. Ha però un difetto, un limite: un giocatore con le sue qualità dovrebbe arrivare sempre in doppia cifra come numero di gol, invece il suo record in A col Cagliari è di 7 reti nel 2016-17.